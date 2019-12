Concerti, Shaed: una data in Italia a marzo

E' stata fissata alla Santeria di Milano per il prossimo 9 marzo l'unica data in Italia per il 2020 degli Shaed: i biglietti per lo show del trio composto dai fratelli Spencer e Max Ernst e da Chelsea Lee saranno disponibili sul circuito TicketOne e presso tutti gli altri circuiti autorizzati a partire dal prossimo venerdì, 13 dicembre.

Diventati popolari presso il grande pubblico grazie al singolo "Trampoline", gli Shaed pubblicheranno nel corso del prossimo anno il loro primo album di inediti in studio, anticipato dal singolo - già disponibile - "Thunder":

Il gruppo è atteso il prossimo 18 gennaio al Forum di Inglewood, in California, per il festival di iHeartRadio, al quale prenderanno parte anche, tra gli altri, Billie Eilish, Black Keys, Lumineers e Blink-182.