Eagles, due concerti in Europa nell'estate 2020

Sono fissati per i prossimi 29 e 30 agosto allo stadio Wembley di Londra gli unici due appuntamenti previsti dagli Eagles con il pubblico europeo per l'estate del 2020: la storica formazione americana oggi guidata da Don Henley e Joe Walsh, per l'occasione, riproporrà integralmente dal vivo "Hotel California", l'album originariamente pubblicato nel 1976 la cui title track è entrata di diritto nel pantheon mondiale delle grandi canzoni rock.

Lo show - i biglietti per il quale saranno resi disponibili sui circuiti britannici a partire dal prossimo sabato, 14 dicembre - vedrà i tre elementi storici della band (Henley, Walsh e Timothy Schmit) eseguire non solo il disco seguito a "One of These Nights" del 1975, ma anche una selezione di hit appartenenti al proprio repertorio, già parzialmente raccolte in "Their Greatest Hits (1971–1975)", "best of" pubblicato contestualmente a "Hotel California" che - con 38 milioni di copie vendute sul solo mercato statunitense dalla sua pubblicazione - si è guadagnato il titolo di "album più venduto negli USA del ventesimo secolo".