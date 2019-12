Fedez, ricavi in calo dopo il divorzio da J-Ax e Rovazzi

Le società fondate da Fedez per gestire l'aspetto finaziario della sua attività musicale hanno fatto segnare un netto calo nel giro d'affari da quando il rapper milanese ha deciso di separare la propria carriera da quelle di J-Ax e Fabio Rovazzi: a rivelarlo è un'inchiesta pubblicata oggi dal quotidiano finanziario Italia Oggi.

La Zedef srl, società che controlla al 100% la Zdf srl, entità che gestisce i guadagni del cantante dopo l'uscita da Newtopia, etichetta fondata con J-Ax nel 2013, ha pubblicato i bilanci relativi al 2018: secondo i documenti resi noti, il valore della produzione dell'attività è sceso dai 3,1 milioni di euro del 2017 ai 128mila euro registrati lo scorso anno. Il calo è stato registrato anche alla voce utile, passato da 1,5 milioni nel 2017 a 30mila euro nel 2018.

Il calo, secondo l'analisi firmata da Claudio Plazzotta, sarebbe da imputare, in parte, alle scelte professionali di Federico Lucia, che a cavallo tra i 2017 e il 2018 ha scelto di dedicarsi alla famiglia trasferendosi a Los Angeles per stare al fianco della moglie Chiara Ferragni all'epoca in attesa del primo figlio della coppia, ma anche al divorzio commerciale e artistico dai suoi due ex soci Alessandro Aleotti (nome all'anagrafe del già frontman degli Articolo 31) e Fabio Piccolrovazzi, del quale l'artista ha parlato nel corso della recente intervista a Peter Gomez. Quest'ultimo, in particolare, sarebbe passato da Newtopia a una nuova società fondata dal già responsabile legale dell'etichetta Cristiano Magaletti già nella prima parte dello scorso anno, quando Fedez era ancora in California: nella nuova entità - la Magaletti & Partners, fondata ufficialmente nel novembre del 2018 - sarebbe entrata in veste di amministratore unico anche Mariateresa Addario, anche lei in passato già in forze in Newtopia come responsabile del management.

L'ultimo disco di Fedez, "Paranoia Airlines", pubblicato il 25 gennaio scorso, è stato certificato in Italia disco di platino, che attesta il superamento delle 50mila vendute dal titolo sul mercato nazionale.