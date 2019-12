Rockol Awards 2019: è Fulminacci l’artista dell’anno

La redazione di Rockol rivela oggi l’avvenuta attribuzione del “Premio Rockol” all’artista dell’anno, assegnato nell’ambito dei Rockol Awards ad un artista, gruppo o personaggio particolarmente distintosi per la sua attività musicale. Il vincitore del Premio Rockol 2019 è Fulminacci.

Il cantautore romano ha pubblicato lo scorso aprile il suo album d'esordio, "La Vita Veramente" (Maciste Dischi/Artist First): 9 canzoni - tra cui il singolo "Borghese in borghese", primo estratto dal disco - che gli sono valsi subito palchi importanti, come quello del tradizionale Concertone di Piazza San Giovanni a Roma, e di collezionare una lunga serie di esibizioni live in tutta Italia nel corso dell'anno.

La motivazione ufficiale di Rockol per l’attribuzione del premio è la seguente:

Fulminacci è un artista di rottura, spiazzante per la sua versatilità e per la sua brillantezza. È spensierato come sa essere chi nasce sul finire degli anni '90, ma anche lucido, cinico e poetico come i grandi cantautori degli anni '70. "Borghese in borghese", "Resistenza", "La vita veramente" sono canzoni di un imbarazzante e inconsapevole spessore che impongono il suo album d'esordio oltre le mode, regalando alla scena romana del post-indie nuova linfa vitale: siamo fiduciosi che potrà rimanere negli anni.

"Sono felice, fiero e onorato di aver ricevuto questo riconoscimento - commenta Fulminacci - Un'altra bella notizia in un anno pieno di soddisfazioni. Mi viene voglia di ringraziare tutti, da chi mi ha ascoltato una sola volta a chi lavora per me ogni giorno, spero di non deludervi. Non avrei mai pensato che le canzoni del mio disco, nate senza motivo in una cameretta qualche anno fa, potessero diventare importanti per così tante persone.”

I “Rockol Awards 2019” (online a questi indirizzo) premieranno il Migliore Album Italiano, il Migliore Album Internazionale, il Migliore Evento Live Italiano, il Migliore Evento Live Internazionale. C’è tempo ancora solo una settimana, fino al 18 dicembre per votare: chi avrà votato avrà la possibilità di partecipare alla serata di evento finale in Santeria, a Milano il 16 genanio, in cui Fulminacci riceverà il Premio Rockol 2019 - sono previste altre esibizioni live di ospiti a sopresa.

Rockol (http://www.rockol.it/), testata giornalistica online dal 2 giugno 1995, racconta ogni giorno a 360° la scena musicale italiana e internazionale con news, recensioni e video. Il suo archivio di contenuti include oltre 500.000 notizie e 120.000 schede di artisti; l’audience quotidiana è di oltre 200.000 individui, per un traffico mensile da 5 milioni di utenti unici e circa 15 milioni di pagine viste. Seguito anche da oltre 500.000 fans e followers sui principali social media, Rockol ha lanciato nel 2013 anche una versione internazionale, visitabile all’indirizzo www.rockol.com.