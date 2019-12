David Byrne, musica e potere

Era il 2005 quando la già mente dei Talking Heads faceva squadra con Fatboy Slim per la realizzazione dell’album “Here Lies Love”, il ciclo di canzoni dedicate all’ex First Lady filippina. “All’inizio ero affascinato non tanto da Imela Marcos, ma dalle persone che detengono il potere. In particolar modo come giustificano alcuni comportamenti una volta ottenuto il potere”, ci raccontava David Byrne durante il suo passaggio in Italia per promuovere il disco. “Quando ho saputo che Imelda frequentava le discoteche, che aveva una “mirrorball” nella sua casa di New York, quando ho visto i video in cui ballava con Kissinger o Kashoggi, mi sono detto: perfetto, è proprio ciò che stavo cercando”, continua l’artista di origini scozzesi, aggiungendo: “Non sapevo se avevo una storia, però avevo trovato un personaggio di potere che aveva un forte legame con la musica nella sua vita”. E infine: “Ho potuto immaginare le scene dove ballava con i leader mondiali, quando frequentava i nightclub… e tutto questo è realmente accaduto nella sua vita”.

A proposito del collega Fatboy Slim, invece, David Byrne si è così espresso: “Di Fatboy Slim mi piace il suo senso dello humor, ma anche che durante la sua carriera ha lavorato con diversi generi musicali. Volevo uno specialista della dance music, lui lavora sul ritmo, ma non suona solo techno o garage”. Facendo poi notare: “Molti DJ non sanno cos’è una canzone. Si specializzano in un club mix di dieci minuti e non conoscono la struttura verso/ritornello tipica della canzone. Il che va bene, ma non era quello che stavo cercando. Mi serviva qualcosa di più strutturato”.

L’intervista completa: