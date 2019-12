Neal Morse Band, esce "The Great Adventour – Live in Brno 2019"

La Neal Morse Band è tornata sotto l'egida Inside Out Music e annuncia per il 6 marzo l'uscita del live album, "The Great Adventour – Live in Brno 2019".

“Io e la band siamo entusiasti di tornare con Inside Out! Sono grandi persone e sono sicuro che questa nuova collaborazione frutterà ad entrambe le parti."

Commenta Neal:



Il label manager Thomas Waber dice:

"C'è della storia dietro a Neal e Inside Out Music e siamo pronti per crearne di nuova. Una collaborazione con uno dei più importanti artisti di tutto il panorama prog!".



Neal Morse, Mike Portnoy, Randy George, Bill Hubauer ed Eric Gillette hanno pubblicato il loro ultimo album "The Great Adventure" all'inizio del 2019. La nuova uscita è la rappresentazione dal vivo di questo album. Il disco sarà pubblicato in 2CD + 2Blu-Ray Digipak e conterrà due documentari riguardanti i tour, americano ed europeo, e i video ufficiali dei singoli di "The Great Adventure".

Tracklist:

1. Intro (Live in BRNO 2019)

2. Overture (Live in BRNO 2019)

3. The Dream Isn’t Over (Live in BRNO 2019)

4. Welcome To The World (Live in BRNO 2019)

5. A Momentary Change (Live in BRNO 2019)

6. Dark Melody (Live in BRNO 2019)

7. I Got To Run (Live in BRNO 2019)

8. To The River (Live in BRNO 2019)

9. The Great Adventure (Live in BRNO 2019)

10. Venture In Black (Live in BRNO 2019)

11. Hey Ho Let’s Go (Live in BRNO 2019)

12. Beyond The Borders (Live in BRNO 2019)

13. Overture 2 (Live in BRNO 2019)

14. Long Ago (Live in BRNO 2019)

15. Child Of Wonder (Live in BRNO 2019)

16. The Dream Continues (Live in BRNO 2019)

17. Fighting With Destiny (Live in BRNO 2019)

18. Vanity Fair (Live in BRNO 2019)

19. Welcome To The World 2 (Live in BRNO 2019)

20. The Element Of Fear (Live in BRNO 2019)

21. The Great Despair (Live in BRNO 2019)

22. Freedom Calling (Live in BRNO 2019)

23. A Love That Never Dies (Live in BRNO 2019)

24. The Great Medley [Encore] (Live in BRNO 2019)