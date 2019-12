R.E.M., sopra la confusione del mondo, sopra se stessi

Quando nel 2011 i R.E.M. annunciavano la fine del gruppo i fan della band di Athens hanno sentito crollare la terra sotto ai piedi: dal 1980 i R.E.M., con la loro grazia e la loro capacità di, come racconta Stipe parlando del brano “Around the Sun”, innalzarsi sopra la confusione del mondo, sopra se stessi, erano un faro per chi si perdeva tra i loro album. Così, con quindici album all’attivo e trentuno anni di attività, Michael Stipe e soci salutavano i fan.

Una delle diverse occasioni in cui Rockol ha incontrato la formazione statunitense è stata nel 2004, quando la band pubblicava il seguito di “Reveal”, “Around the Sun”. “‘Around the Sun’ tratta di un’idea di speranza. Non avrei mai scritto quella canzone senza elementi di speranza”, ci raccontava Stipe a proposito della title track, proseguendo: “Sono una persona speranzosa e ottimista. Il mio bicchiere è sempre mezzo pieno!”. Peter Buck poi, lo storico chitarrista dei R.E.M., aggiunge: “Ogni pezzo è differente, ma in ‘Around the Sun’ volevo che le canzoni regalassero un ampio respiro e forti emozioni. Ho cercato di non suonare troppo, di lasciare spazio alle melodie e alle parole”.

Riprende poi la parola Stipe, che spiega: “Ogni canzone ha numerosi significati, molti di più rispetto a quelli che solitamente ci sono nei nostri pezzi. Tutto questo perché hanno un’impostazione meditativa. E perché il mondo in cui viviamo ha influenzato sia i testi che le musiche”. E conclude: “È una grande canzone per chiudere il disco perché porta con sé l’idea di innalzarsi sopra la confusione del mondo, sopra se stessi. Spostarsi verso un posto migliore. Non sto parlando del paradiso, ma di questa vita”.

L’intervista completa la trovate nel video che segue, buona visione!