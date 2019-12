Concerti, Annalisa: arriva a maggio il ‘Party sulla Luna’

Annalisa andrà in scena al Fabrique di Milano, il prossimo 4 maggio, nell’unica data al momento prevista dalla cantante ligure. L’appuntamento, battezzato “Party sulla Luna” citando l’ultimo singolo diffuso dall’artista, “Vento sulla Luna”, si terrà nello stesso periodo in cui è atteso il prossimo capitolo discografico di Annalisa, annunciato per la prossima primavera, in mancanza di ulteriori dettagli sulla data di pubblicazione.

I biglietti per il live del 4 maggio sono disponibili all’acquisto a partire dalle 16 di oggi, 9 dicembre, su TicketOne e da lunedì 16 dicembre su tutte le altre piattaforme autorizzate.

Nel 2019, oltre al singolo “Vento sulla Luna” in featuring con Rkomi, Annalisa ha dato alle stampe anche il brano “Avocado Toast”: le due canzoni sono gli unici inediti dopo la pubblicazione dell’ultimo album della cantante, datato 2018, “Bye Bye”, ideale seguito del precedente “Se avessi un cuore”.