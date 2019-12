Golden Globes 2020: tra i candidati Taylor Swift ed Elton John

Le nomination dei Golden Globes 2020 sono state annunciate. Dando uno sguardo alle categorie musicali della 77esima edizione dei premi assegnati dall’Hollywood Foreign Press Association troviamo, nella sezione “miglior canzone originale”, Taylor Swift per il brano “Beautiful Ghosts” presente nel film “Cats”, Beyoncé per il brano “Spirit” da “Il Re Leone”, Elton John con il brano “(I’m Gonna) Love Me Again” dal biopic dedicato alla vita e alla musica del pianista e cantante britannico “Rocketman”, Cynthia Erivo con il brano “Stand Up” da “Harriet” e Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez per il brano “Into the Unknown” dal film d’animazione “Frozen 2”.

La nomination a “miglior canzone originale” è l’unica che “Rocketman” è riuscito ad aggiudicarsi: il biopic si preannuncia dunque ben lontano dalle conquiste di “A Star Is Born” e “Bohemina Rhapsody” alla scorsa edizione dei Golden Globes Awards, che ha visto i due film musicali per eccellenza del 2019 spopolare anche nelle categorie non prettamente legate al mondo della musica dei premi.

Passando invece alla “miglior colonna sonora originale” compaiono nella lista delle nomination Randy Newman per la musica di “Marriage Story”, Daniel Pemberton per la musica di “Motherless Brooklyn”, Hildur Guðnadóttir per la musica di “Jocker”, Thomas Newman per la musica di “1917” e Alexandre Desplat per la musica di “Little Women”.

Quest’anno la cerimonia di assegnazione dei Golden Globes si terrà il 5 gennaio prossimo, al Beverly Hilton di Beverly Hills.