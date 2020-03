Fabrizio De André: “Crêuza de mä” compie 36 anni. Tutte le canzoni: “D’ä mê riva”

Dolente canto d’amore e di malinconia in stile stornello napoletano alla Roberto Murolo con tanto di frangere d’onda finale, accompagnato dai “bassi cosmici”, come li definisce Pagani, della voce di De André che suona anche la piccola “chitarra soprano”, accordata un’ottava sopra. Un marinaio manda i suoi pensieri all’amata prima di prendere il largo con il baule che contiene l’essenziale, un kit da sopravvivenza nostalgica: “Trëi camixe de vellûu / duì cuverte, u mandurlìn / e ’n cämà de legnu dûu / e ’nte ’na beretta neigra / a teu fotu da fantinn-a / pe puéi baxâ ancùn Zena / ’nscià teu bucca in naftalin-a” (“Tre camicie di vel- luto / due coperte, il mandolino / e un calamaio di legno duro / e in un berretto nero / la tua foto di ragazza / per poter baciare ancora Genova / sulla tua bocca in naftalina”). De André e Pagani chiudono languidamente l’album, quasi a riposarsi dopo un viaggio estenuante, sconvolgente, straordinario.

Caricamento video in corso Link

Domani scriveremo della storia dell’album.

Leggi qui la scheda di “A duménega”

Leggi qui la scheda di “’A pittima”

Leggi qui la scheda di “Sinán Capudán Pascià”

Leggi qui la scheda di “Sidùn”

Leggi qui la scheda di “Jamin-a”

Leggi qui la scheda di “Crêuza de mä”​

Il testo qui pubblicato è tratto, per gentile concessione dell’autore Federico Pistone e dell’editore Arcana, dal libro “Tutto De André – Il racconto di 131 canzoni”. (C) Lit edizioni di Pietro D'Amore s.a.s.