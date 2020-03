Fabrizio De André: “Crêuza de mä” compie 36 anni. Tutte le canzoni: “’A pittima”

Sei una pittima, si dice a chi ci infastidisce fino allo sfinimento. Dietro, come sempre, c’è una storia e Fabrizio sa raccontarla: «Alla pittima si dava il compito nell’antica Genova di riscuotere, dietro compenso, i conti dei debitori insolventi. Il personaggio è la risultante di un’emarginazione sociale (almeno come io la descrivo) dovuta principalmente alle carenze fisiche». C’è la confessione rassegnata: “Cosa ci posso fare se non ho le braccia da marinaio, se in fondo alle braccia non ho le mani da muratore... Ho un torace largo un dito giusto per nascondermi col vestito dietro un filo”. Secondo la filosofia di De André, la pittima in un attimo cambia iniziale e diventa vittima, uno sgradevole recuperatore di crediti si fa samaritano umile e gentile, disposto perfino ad aiutare in silenzio i debitori disperati: “E nu anâ ’ngiu a cuntà / che quando a vittima l’è ’n strassé / ghe dö du mæ” (“E non dite in giro / che quando la vittima è un poveraccio / gli offro del mio”). La musica di Pagani ondeggia morbida su percussioni, fiati e corde fuori dalla storia e dallo spazio, accompagnando i pensieri della pittima che ritrova finalmente la sua dignità nonostante la condanna a essere, come lo definisce De André, “un uccello che non riesce ad aprire le ali ed è destinato a nutrirsi dei rifiuti dei volatili da cortile”.

Il testo qui pubblicato è tratto, per gentile concessione dell’autore Federico Pistone e dell’editore Arcana, dal libro “Tutto De André – Il racconto di 131 canzoni”. (C) Lit edizioni di Pietro D'Amore s.a.s.