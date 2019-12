Asian Fake, aperti due temporary store a Roma e Milano

L'etichetta discografica indipendente Asian Fake, già "casa" di, tra gli altri, Coma_Cose e Frenetik&Orange3 sarà presente "fisicamente" con due spazi aperti al pubblico a Roma e Milano fino fine dicembre: il temporary store di Roma, in via dei Banchi Nuovi 10, è attivo da ieri e sarà aperto al pubblico fino al 24 dicembre, mentre quelli Milano (in via Marco Formentini 4/6, nel quartiere di Brera) aprirà i battenti domani, 10 dicembre, per chiudere sempre il 24 dicembre.

Oltre a prodotti discografici inediti, raccolte speciali ed edizioni limitate, presso i temporary store di Asian Fake saranno disponibili anche prodotti extra musicali come capi d'abbigliamento - tra gli altri, anche quelli della nuova linea firmata direttamente dall'etichetta. Gli spazi - che saranno aperti tutti i giorni da metà mattina fino alle 20 - ospiteranno anche una serie di eventi correllati all'attività della label, come i firmacopie di Venerus e Coma_Cose (che presenteranno per l'occasione il vinile di “Fondamenta”, acquistabile in esclusiva solo negli store), i DJ set dei DARRN, MEGHA, Maggio & Tanca con Klensheet e Mamakass e di Frenetik&Orang3.