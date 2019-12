Svelato il mistero: Liberato annuncia un concerto al Forum di Assago

Svelato il mistero delle pizze che erano state fatte recapitare nelle redazioni milanesi di alcuni siti e giornali negli scorsi giorni, in un cartonato con sopra disegnata la rosa diventata il logo di Liberato e la data 25 aprile: il misterioso artista salito alla ribalta nel 2017 con "Nove maggio" ha annunciato un concerto al Mediolanum Forum di Assago, a Milano. Lo ha fatto tramite un post pubblicato, come al solito, sui suoi canali social ufficiali: un pizzaiolo con il volto coperto sforna una margherita e la mette dentro un cartone, mentre in sottofondo c'è "Sold out" dei Thegiornalisti. "CE VERIMM' LLÀ", l'annuncio, che rimanda al link di TicketOne dove è possibile acquistare i biglietti per il concerto.

La data al Forum di Assago segnerà il ritorno dal vivo di Liberato a distanza di quasi un anno dallo show che lo scorso 22 giugno lo ha visto inaugurare sul palco dell'Ippodromo delle Capannelle, nella Capitale, l'edizione 2019 del Rock in Roma, di fronte a circa 25mila persone. Liberato non pubblica nuova musica dal maggio di quest'anno, quando ha caricato a sorpresa in rete il suo album d'esordio , contenente i singoli pubblicati tra il 2017 e l'inizio del 2019 e i brani del cortometraggio "Capri Rendez-Vous", diretto da Francesco Lettieri.