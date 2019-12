Dopo 35 anni "Last Christmas" degli Wham! è sicuramente entrata di diritto nei classici di Natale.

La versione originale del brano arrivò nei negozi di dischi il 15 dicembre del 1984, in un 45 giri a doppia facciata A che conteneva anche "Everything She Wants". Il singolo però non riuscirà a raggiungere la vetta della classifica inglese, in quel Natale del 1984 dominata da "Do They Know It's Christmas" e detiene un curioso record: è ancora oggi il brano più venduto a non aver mai raggiunto il vertice della classifica ufficiale dei singoli in UK. Il singolo ha però raggiunto il numero uno in Giappone, Svezia e Danimarca, mentre in Germania è la canzone di Natale più venduta di tutti i tempi (con ad oggi 137 settimane di presenza nella classifica ufficiale). Negli Stati Uniti il brano è stato pubblicato come singolo solamente nel 2014.

"Last Christmas" è stata interamente scritta, suonata e prodotta da George Michael. In altre parole, il contributo al brano di Andrew Ridgely è stato quello di apparire nella foto di copertina e nel celebre video (insieme alle coriste del gruppo Pepsi and Shirlie e al bassista degli Spandau Ballet Martin Kemp).

Il testo della canzone non contiene espliciti riferimenti al Natale: in realtà era stata pensata da Michael per essere pubblicata in occasione della Pasqua del 1985 e il titolo provvisorio era Last Easter ( "La scorsa Pasqua"). Fu la casa discografica ad insistere affinché il disco uscisse per il Natale e così il titolo venne cambiato.

