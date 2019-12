Jeff Lynne ha duemila cassette della ELO ma non un lettore per ascoltarle

Curiosa dichiarazione di Jeff Lynne che afferma di avere una collezione di duemila musicassette contenenti registrazioni della sua Electric Light Orchestra, ma di non possedere nessun lettore con cui ascoltarle.

Lynne ha pubblicato, poco più di un mese fa, il quattordicesimo album degli ELO “From Out of Nowhere”, il secondo da quando ha rimesso in pista la band nel 2014. Dice che è possibile che un poco del materiale, vecchio di decenni, un giorno potrebbe arrivare alle orecchie del pubblico.

Queste le dichiarazioni del 71enne musicista rilasciate al Daily Star:

“Devo avere circa duemila cassette che non ascolto ancora da circa 20 anni. Non ho un lettore di cassette! Mi piacerebbe controllare alcune di quelle veramente vecchie perché ora potrebbe esserci qualcosa che amo davvero lì”.

Nella sua carriera Lynne ha collaborato con altri artisti, i più famosi dei quali sono i Traveling Wilburys (band composta oltre che da lui, anche da Roy Orbison, George Harrison, Bob Dylan e Tom Petty) ma ha dichiarato che per ora non intende condividere i compiti degli ELO:

“No, sono stato solo io a farlo. Non ho intenzione di lavorare con nessun altro; da solo, lo faccio e realizzo l'album.”

Non molto tempo fa ha dichiarato di essersi sorpreso di ritrovarsi a riportare in vita gli ELO e finire in tour, ma l'esperienza è stata inaspettatamente positiva.