Billie Eilish: "Mio fratello è l'unica ragione per cui sono ancora viva"

Billie Eilish ha speso parole molto belle nei confronti del fratello Finneas che, oltre tutto, è anche il suo primo collaboratore musicale.

Queste le dichiarazioni della non ancora diciottenne cantante californiana:

“Finneas è il mio migliore amico, il mio fratello maggiore, ha quattro anni più di me e siamo da sempre i migliori amici. Abbiamo iniziato a fare musica insieme quando io avevo 13 anni e lui aveva 17 anni; lui produce tutto. Lui è l'unica ragione per cui sono in qualsiasi parte del mondo, ed è probabilmente l'unica ragione per cui sono viva”.

Billie ha fatto questo commento poco dopo aver rivelato che il singolo “Everything I Wanted” parla della relazione con il fratello e di come un verso ha reso semplice concludere la canzone:

“Finneas mi si avvicinò e disse, 'Finché sono qui, nessuno può farti del male'. Abbiamo deciso di occuparci della nostra relazione e di come ci aiutiamo a vicenda e di come ci piace affrontare le cose insieme. Ed ha completamente spianato la strada per il resto della canzone.”

Billie Eilish sarà in concerto nel 2020 in Italia per una data annunciata al Mind di Milano, nell'ambito degli I-Days.