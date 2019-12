Addio a Juice Wrld, il rapper aveva 21 anni

È morto all'età di 21 anni il rapper Juice Wrld. Una volta atterrato all'aeroporto Midway di Chicago, una volta superato il terminal il giovane ha avuto un malore ed è stato inutile il ricovero in ospedale dove Jarad Anthony Higgins, questo il nome all'anagrafe, è morto poco dopo. Tutte ancora da chiarire le cause della morte. Juice era di ritorno da Los Angeles.



Juice Wrld si fece conoscere nel 2018 con il singolo “All Girls Are The Same”, bissato da “Lucid Dreams”, il suo maggiore successo. Successo nel quale campionava il brano di Sting "Shape of My Heart" (inclusa nell'album solista dell'ex Police "Ten Summoner's Tales") e per il quale ci fu un vivace scambio di opinioni tra i management degli artisti.

Juice Wrld, che era nato a Chicago il 2 dicembre 1998, ha pubblicato due soli album: "Goodbye & Good Riddance" nel marzo 2018 e "Death Race for Love" nel marzo 2019. Il suo secondo album ha raggiunto la vetta della classifica compilata da Billboard che gli ha anche assegnato il premio quale 'Top New Artist' del 2019.

Di se stesso e della sua musica aveva dichiarato: