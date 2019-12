Led Zeppelin: in uscita il bootleg di un concerto del 1971

Pare proprio essere in arrivo una registrazione da soundboard del concerto giapponese dei Led Zeppelin tenuto ad Osaka il 28 settembre 1971, questo quanto riportato dal sito ledzepnews.

L'etichetta giapponese specializzata in bootleg Empress Valley ha pubblicato infatti un volantino che pubblicizza la imminente uscita della registrazione riguardante la rock band inglese.

In passato, per la precisione nel 2016, la Empress Valley, tratto da quel concerto, pubblicò la registrazione di “Black Dog”, ma quello rimase un caso isolato.

Questa la setlist di quel concerto:

Immigrant Song

Heartbreaker

Since I’ve Been Loving You

Black Dog

Dazed and Confused

Stairway to Heaven

Please Please Me / From Me to You

Celebration Day

Bron-Yr-Aur Stomp

That’s the Way

Going to California

We Shall Overcome

Tangerine

Down by the Riverside

What Is and What Should Never Be

Moby Dick

Whole Lotta Love

C’mon Everybody

Hi-Heel Sneakers

Communication Breakdown