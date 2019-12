Patti Smith con la figlia alla Prima della Scala: foto

L'opera “Tosca” di Giacomo Puccini ha inaugurato oggi, 7 dicembre, la Stagione 2019/2020 del Teatro alla Scala di Milano. Istituita nel giorno di Sant’Ambrogio, per iniziativa del direttore d’orchestra Victor De Sabata nel 1951, ogni anno la Prima scaligera non solo porta in scena la rappresentazione inaugurale della stagione ma, tra il pubblico del teatro, conta della presenza di, tra gli altri, personaggi politici e volti noti dello spettacolo.

In occasione della prima rappresentazione del melodramma di Puccini, in scena alla Scala sotto la direzione di Riccardo Chailly e per la regia di Davide Livermore, il Piermarini ha visto prendere posto in platea e nei palchi alcuni nomi della musica internazionale e italiana.

La cantautrice newyorchese è stata accompagnata al Teatro alla Scala dalla figlia Jesse. Lo scorso 1 dicembre Patti Smith - che il 28 novembre ha ricevuto una laurea ad honorem in Lingue e letterature europee e americane dall’Università di Padova - si è esibita insieme a Jesse Smith e Tony Shanahan proprio a Milano in occasione degli eventi in programma per la nona edizione di Prima Diffusa, dedicati al titolo inaugurale della stagione scaligera. La voce di “Because the night” ha inoltre concluso la serie di concerti previsti in Italia lo scorso 5 dicembre a Pavia.

Tra il pubblico del Teatro alla Scala anche Marracash ed Elodie, che hanno documentato la loro partecipazione all’evento postando diversi scatti della serata sui social: