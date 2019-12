Liam Gallagher vorrebbe andare a bere una birra con Noel

In occasione del tour australiano dell’ex Oasis, Liam Gallagher ha concesso un’intervista per l’Australian's Financial Review e ha raccontato che vorrebbe riappacificarsi con il fratello Noel.

La diatriba dei fratelli Gallagher va avanti ormai da molti anni tra insulti e tweet ironici. I fan della band di “Wonderwall” sono sempre più rassegnati all’idea di rivedere gli Oasis nuovamente insieme e lo stesso Noel - recentemente - ha detto che la possibilità di una reunion del gruppo è remota, incolpando il fratello del motivo.

Liam Gallagher - attualmente impegnato in una tournée a supporto della sua ultima fatica discografica, “Why me? Why not.”, pubblicata lo scorso mese di settembre - ha raccontato a Jonathan Landrum Jr. per la rivista australiana di voler riconciliarsi con il fratello maggiore per il bene di sua madre. Alla domanda se l’ex frontman degli Oasis vorrebbe sistemare le cose con Noel, Liam ha risposto:

“Sì, lo desidero. Solo per il lato fraterno. Non proprio per quanto riguarda gli Oasis. La cosa più importante è che io e lui siamo fratelli. Ho un altro fratello con cui lui non parla. Sarebbe bello se tutti e tre fossimo insieme. Ovviamente, nostra mamma è ancora viva, quindi si arrabbia per questo.”

La voce di “One of us” ha poi aggiunto: “Noel pensa che io voglio disperatamente riunire la band per soldi. Ma non mi sono unito alla band per fare soldi. Mi sono unito alla band per divertirmi e girare il mondo.” L’ex frontman della band di “Supersonic” ha poi spiegato come vorrebbe che le cose andassero tra lui e Noel.

Liam ha detto: “[Noel] dovrebbe presentarsi a casa mia, mettersi in ginocchio, chiedere pietà e dirmi ‘Scusa’. Magari portandomi una torta con sopra una candelina. Sto solo scherzando.” E ha aggiunto:

“Basterebbe che io e lui andassimo a prenderci una birra. Sparare un po’ di merda e tirar fuori tutto quello che ha nel petto. Perché non credo che avremmo dovuto dividerci per una grande discussione.”

Liam ha poi spiegato:

“Voglio dire, non ho preso a calci il suo gatto. Non ci ho provato con la sua signora o qualcosa del genere. Non so quale sia il problema. Penso che volesse solo andare via e fare la sua carriera da solista, ottenere tutti i soldi ed essere circondato da tutti le persone che può licenziare e assumere quando vuole.”

Liam Gallagher sarà in concerto anche in Italia il prossimo mese di febbraio con due appuntamenti previsti a Roma e a Milano.