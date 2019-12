Ecco i video musicali più visti su YouTube. In Italia primo Mahmood

Sul finire del 2019 YouTube ha condiviso le classifiche dei video più popolari della piattaforma, realizzando il video #YouTubeRewind2019 - che presenta le clip che sono state guardate di più dagli utenti di tutto il mondo tra gennaio e dicembre del mese corrente.

Restringendo il campo all’Italia, per quanto riguarda i video musicali più visti, la top 10 vede in classifica nove clip su dieci di artisti italiani. Il primo posto è occupato da Mahmood con il singolo “Soldi” (con 141.718.281 visualizzazioni dalla sua pubblicazione, il 5 febbraio 2019) - brano prodotto da Dardust e Charlie Charles, vincitore della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Al secondo posto c'è il video di Fred de Palma della canzone “Una volta ancora” con Ana Mena. Subito dopo i Boomdabash con “Per un milione” si aggiudicano il gradino più passo del podio e precedono l’unico brano non italiano nella classifica dei dieci video più visti su Youtube in Italia, “Con calma” di Daddy Yankee & Snow Con Calma. Al quinto posto si posiziona il video “Jambo” di Takagi & Ketra, OMI e Giusy Ferreri, seguito da “Mambo salentino” dei Boomdabash con Alessandra Amoroso, “Dove e quando” di Benji e Fede e “Arrogante” di Irama. La classifica dei primi dieci è chiusa da J-Ax con la clip del singolo “Ostia Lido”.

Tra i dieci video non musicali più visti in Italia il podio è occupato al primo posto dalla clip dell’esecuzione di “Carote”, l’inedito presentato da Nuela alle audizioni di X Factor. Al secondo gradino si posiziona il video dei iPantellas con la loro parodia del brano “Soldi” di Mahmood, seguito dalla clip che propone la prima puntata di “Il Collegio 3”.

In Regno Unito la classifica dei dieci video musicali più visti vede al primo posto il singolo di Stormzy “Vossi Bop”, al secondo “Dancing With A Stranger” di Sam Smith con Normani e Billie Eilish al terzo gradino del podio con la clip di “Bad guy”.

Oltreoceano gli utenti si sono sbizzarriti nella riproduzione del video del remix di “Old Town Road” di Lil Nas X con Billy Ray Cyrus - che occupa la prima posizione della classifica delle dieci clip musicali più viste negli Stati Uniti. La seconda e terza posizione della top 10 sono occupate rispettivamente dal video di “Suge (Yea Yea)” di Dababy e di “Put a Date On It” di Yo Gotti con Lil Baby.