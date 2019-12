Wham!, in arrivo la ristampa del singolo ‘Last Christmas’ su vinile bianco

George Michael e Andrew Ridgeley, pubblicando il singolo “Last Christmas”, nel 1984 hanno presentato la canzone natalizia riconosciuta ad oggi come una delle più celebri. In occasione del trentacinquesimo anniversario dall’uscita del brano degli Wham! Sony Music propone, in edizione limitata, la ristampa della versione originale del singolo - con la B-side “Everything she wants” - su vinile bianco da collezione.

L’uscita del disco, fissata per il 19 dicembre, coincide con l’arrivo nelle sale cinematografiche del film eponimo “Last Christmas” - distribuito da Universal Pictures e con, tra i protagonisti, Emilia Clarke (interprete del ruolo di Daenerys Targaryen nella serie tv "Il trono di spade”) - la cui colonna sonora include due canzoni degli Wham! e dodici brani di George Michael della sua carriera da solista.

Oltre all'edizione limitata del 7", sarà pubblicato anche il video ufficiale del singolo - in versione restaurata - che, per la regia di Andy Morahan, è stato girato nel novembre 1984 in un resort svizzero chiamato Saas-Fee, con la partecipazione di George ed Andrew oltre a Shirlie e Pepsi e molti altri amici del duo.