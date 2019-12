Achille Lauro è tornato sul luogo del delitto. Ospite ieri sera della puntata di "Viva Rai Play", lo show di Fiorello sulla nuova piattaforma Rai, l'artista romano ha cantato la sua versione di "Lontano lontano" di Luigi Tenco: lo ha fatto di nuovo, a distanza di poche settimane dalla performance sul palco del Teatro Ariston di Sanremo che proprio sulle note del classico del compianto cantautore lo aveva visto aprire l'edizione 2019 del Premio Tenco.

L'esibizione a Sanremo aveva diviso non poco. Già prima di ascoltare la versione di Lauro di "Lontano lontano" la famiglia di Tenco aveva duramente attaccato la scelta degli organizzatori di affidare alla voce di "Rolls Royce" il compito di aprire la rassegna con quella canzone. "Basta pagliacci vestiti da artisti", aveva tuonato invece Francesco Baccini, commentando l'esibizione di Achille.

"Già prima di arrivassi dicevano: 'Ti pare che Achille Lauro fa Tenco?'. Io comunque credo che i grandi cantautori non vadano toccati. Infatti ho fatto la mia versione personale. Io penso di aver detto una cosa molto interessante in conferenza stampa, quando la famiglia Tenco mi accusava di profanare questo brano e questo cantautore. Ho detto: 'Ma proprio la famiglia di un artista così incompreso, viene a dire a me che non posso cantarlo?'".