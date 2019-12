Ed Sheeran esegue live ‘I don't care’ agli Abbey Road Studios: video

Il rosso cantautore di Halifax ha eseguito dal vivo la sua canzone ‘I don’t care’ presso gli iconici studi di registrazione di Abbey Road, a Londra. La registrazione della versione live del brano di Ed Sheeran, tratto dalla sua ultima pubblicazione “No. 6 Collaborations Project” (leggi qui la nostra recensione) - traccia del disco in cui duetta con Justin Bieber - è stata presentata ieri, 6 dicembre, in un video in bianco e nero diretto da Dan Massie.

La voce di “Shape of you” ha cantato il pezzo suonando la chitarra, usando il suo caratteristico pedale per il loop per ricreare armonie angeliche.

Ed Sheeran - secondo i dati resi noti da Spotify sugli artisti più ascoltati negli ultimi dieci anni - è il secondo artista, subito dopo Drake nella classifica top 5, più frequentato dagli utenti della piattaforma di streaming del colosso svedese a livello globale. Il cantautore occupa addirittura due posizioni su cinque nella classifica dei cinque brani più ascoltati negli ultimi dieci anni con “Shape of you” e “Thinking out Loud”.

Sheeran ha pubblicato nel 2019 l’EP “No.6 Collaborations Project”, che vede la collaborazione di diversi colleghi - tra gli altri, Eminem & 50 Cent, Camila Cabello & Cardi B e Skrillex - come ideale seguito del precedente “No. 5 Collaborations Project” pubblicato nel 2011. Il cantautore britannico, discograficamente, è fermo all’album “÷” del 2017 da cui sono tratte alcune delle sue canzoni di maggior successo come “Castle on the Hill”, “Shape of You”, “Perfect” e “Galway Girl”.