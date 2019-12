Ex-Otago, guarda il video del nuovo singolo ‘Scusa’

“Scusa” è il titolo del nuovo singolo della band genovese - che sarà di scena il prossimo 15 febbraio all'RDS Stadium. Il brano degli Ex-Otago, prodotto da Fabio Gargiulo, è accompagnato da un video scritto e diretto dallo stesso frontman del gruppo. Maurizio Carucci, per la prima volta dietro la macchina da presa, ha presentato così la clip - che vede protagonista l’attrice e modella Chiara Baschetti:

“Una donna, un uomo, un treno, l’amore e niente più. Uno spaccato di vita da cui ho girato un piccolo film compresso in tre minuti e mezzo. Avete presente il cinema d’autore francese contemporaneo? Film in cui apparentemente non accade niente di strano o di particolare, storie semplici. Ma io ci sto spendendo la mia vita a raccontare storie semplici, perché le trovo molto potenti, in grado di attraversarmi da cima a fondo. Ciò che vedrete è frutto di una visione appassionata e sincera.”