Concerti, Irene Grandi: le date del ‘Grandissimo Club Tour’

L'artista fiorentina - che oggi, 6 dicembre, compie 50 anni (Auguri!) - ha annunciato le date del “Grandissimo Club tour” che prenderà il via il prossimo 5 marzo da Roma.

Irene Grandi, dopo la pubblicazione dell'album “Grandissimo” e dalla tournée per i suoi venticinque anni di carriera - che la vista esibirsi prima nelle piazze di tutta Italia e poi al Teatro Verdi di Firenze lo scorso 1 dicembre - sarà nuovamente in tour per proporre dal vivo la sua discografia.

L’interprete toscana sarà a Roma per la prima data del tour del 5 marzo a Largo Venue, al The Cage per la tappa di Livorno il 14 marzo e a Brescia alla Latteria Molly il 20 marzo. Sarà poi la volta del live di Torino il 21 marzo al CAP10100, prima della data del 28 marzo al Locomotiv Club di Bologna e del 3 aprile al Capitol Hall di Pordenone.

I biglietti per le date finora annunciate di Irene Grandi saranno in vendita su TicketOne dal prossimo 10 dicembre.