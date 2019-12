U2, ascolta l’EP “The eternal remixes"

Bono e soci hanno pubblicato l’EP dal titolo “The eternal remixes” che, disponibile sulle piattaforme digitali di musica, presenta quattro brani.

La pubblicazione degli U2 - che segue l’uscita del nuovo singolo della band irlandese “Ahimsa” - presenta il mix di “Pride (In the name of love)”, i remix di “Love is bigger than anything in its way” e “You’re the best thing about me”, e la ripresa di “Beautiful day”.

Ascolta “The eternal remixes”:

Pride (In the name of love) (Karsh Kale 100 voices mix)

Love is bigger than anything in its way (Lost stories remix)

You’re the best thing about me (OX7GEN Remix)

Beautiful day (Amaal Mallik Reprise)