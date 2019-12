SCF, Marco Ornago lascia la direzione

Marco Ornago, dal 2010 direttore di SCF, ha rimesso il suo incarico per - come si legge nella nota diffusa nella mattina di oggi, venerdì 6 dicembre - "perseguire nuovi impegni professionali". Il cda della società ha affidato temporaneamente le deleghe all'attuale presidente di FIMI e della stessa SCF Enzo Mazza, che - accettando l'incarico, ha espresso gratitudine per l'operato di Ornago:

“Il Consiglio di amministrazione e la Presidenza ringraziano Marco Ornago per l’impegno profuso in questi anni in favore dell’industria musicale italiana, e in particolare per l’attività svolta in un settore così rilevante come quello dei diritti connessi, cogliendo anche l’occasione per formulare a Marco i migliori auguri per le prossime sfide professionali”