Concerti, Aerosmith: annunciata una data a giugno a Milano

Steven Tyler e soci porteranno il loro tour per il 50esimo anniversario di carriera anche in Italia.

Gli Aerosmith si esibiranno a Milano, in occasione degli iDays, il prossimo 13 giugno al MIND Innovation District.

I biglietti per l’unica data italiana della band di "I don't want to miss a thing" saranno disponibili in anteprima esclusiva per i possessori di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 11 dicembre 2019. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di venerdì 13 dicembre su TicketOne. Il prezzo del titolo d'ingresso per il posto unico è di 65 euro (più diritti di prevendita) e di 75 euro (più diritti di prevendita) per il biglietto pit gold.

Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton e Joey Krame - impegnati nella residency a Las Vegas “Deuces are Wild”, cominciata lo scorso 6 aprile e che terminerà il 4 giugno 2020 - porteranno il tour anche in altre città europee. Dopo la data milanese la band farà tappa a Zurigo il prossimo 16 giugno, a Dessel (Belgio) il 21 giugno, il 24 giugno a Praga e il 30 giugno a Parigi. Sarà poi la volta di Madrid il 3 luglio, Lisbona il 6 luglio, Vienna il 9 luglio, Cracovia il 12 luglio prima delle date del 15 luglio a Londra, 18 luglio a Manchester, 21 luglio a Middlefart (Danimarca), 24 luglio a Budapest e 27 luglio a Mönchengladbach (Germania).

Il nome degli Aerosmith - discograficamente fermi a "Music from another dimension!" (qui la recensione), quindicesimo album della band pubblicato il 6 novembre 2012 - va ad aggiungersi al cartellone degli iDays 2019, accanto a quelli di Foo Fighters, Vasco Rossi, Billie Eilish, System of a Down e Korn.