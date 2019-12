Gli U2 propongono la cover di 'The boxer’ di Simon & Garfunkel a Tokyo: video

Lo scorso 5 dicembre è andato in scena il secondo concerto di Bono e soci alla Saitama Super Arena di Tokyo. Durante il live gli U2 hanno sorpreso i presenti proponendo la cover di “The boxer” di Simon & Garfunkel, in onore di Dr. Tetsu Nakamura - medico giapponese e operatore umanitario, dedito da anni all’assistenza di alcune delle popolazioni più povere dell’Afghanistan, vittima di un agguato lo scorso 4 dicembre.

Conclusa l’esecuzione della quarta canzone prevista dalla scaletta del “The Joshua Tree tour”, il brano "Bad", il frontman degli U2 ha ricordato lo spettacolo della sera precedente - in scena nella stessa venue - come un concerto fantastico e ha definito quello del 5 dicembre come il live di una notte speciale. Bono - prima di ricordare Nakamura ed elogiare l’organizzazione no profit da lui diretta - ha detto: “Stasera vogliamo trascendere. Non sono sicuro di come voi traduciate ‘trascendere’ ma lo proverete. Trasformiamo questa arena sportiva in una cattedrale.”

Gli U2 hanno poi attaccato con la cover di “The boxer” - brano del duo formato da Paul Simon e Art Garfunkel del 1968 - presentandone un paio di versi e il ritornello, prima di suonare “Pride (In the name of love)” e tornare a seguire la scaletta in programma.

Il gruppo irlandese ha pubblicato lo scorso 22 novembre il nuovo singolo dal titolo “Ahimsa” - parola sanscrita, il cui significato può essere sintetizzato in “non violenza” - con la collaborazione del compositore indiano A. R. Rahman.