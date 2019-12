Taylor Swift, ascolta la nuova canzone ‘Christmas Tree Farm’

“Christmas Tree Farm” è il titolo della nuova canzone della popstar statunitense - che nei giorni scorsi aveva annunciato, con un post su Twitter, di essere impegnata a scrivere un brano per Natale.

Taylor Swift, per celebrare le feste, ha pubblicato anche il video che accompagna il singolo in cui riprese recenti della cantante si intrecciano a filmati di famiglia che la ritraggono da bambina.

Ecco il video che accompagna il nuovo brano della voce di “We are never ever getting back together”:

Recentemente la popstar ventinovenne - nel cast del nuovo musical di Tom Hooper, “Cats” in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 20 febbraio - ha collaborato con Shawn Mendes per il remix del brano “Lover”, title track dell’ultimo album di Taylor Swift uscito lo scorso 23 agosto.