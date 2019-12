Billie Eilish: ‘Ho sognato milioni di volte la fine del mondo’

Intervistata da LA Times Billie Eilish ha detto la sua sul cambiamento climatico, mettendo in luce le sue preoccupazioni: “È strano, è come se stessimo vivendo in un film che hai guardato dove il mondo sta finendo. Possiamo fermarlo, ma non lo stiamo facendo perché tutti sono troppo pigri. Moriremo se non lo facciamo”, ha dichiarato la giovane popstar statunitense, proseguendo:

Ho sognato milioni di volte la fine del mondo. Ti fa capire che siamo un nulla e quanto poco importa la vita di tutti perché se dovesse finire il mondo stesso saremmo morti tutti. Voglio avere figli e voglio che loro abbiano figli. Questo potrebbe non succedere e lo odio.

La voce di “bad guy” ha condiviso oggi il video di “xanny”, uno dei brani presenti nell’esordio discografico della cantante, “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”, ed è stata lei stessa a dirigere la clip. Potete guardarla qui:

A proposito dei piani futuri di Billie Eilish a far sapere qualcosa è stato il fratello e collaboratore di Billie, Finneas, che sul red carpet degli American Music Awards ha annunciato che il prossimo capitolo discografico firmato dai due fratelli sarà “un po’ sperimentale”. In attesa che il disco prenda forma, Billie Eilish pubblicherà un album dal vivo registrato alla Third Man Records di Jack White. Il disco uscirà domani, 6 dicembre, solo in formato vinile e sarà disponibile esclusivamente nei rivenditori dell’etichetta dell’ex White Stripes.