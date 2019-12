Sanremo 2020, Dopofestival (anzi, AltroFestival): chi condurrà

Questa sera, nel corso della puntata del 5 dicembre del programma di Fiorello Viva RaiPlay!, è stato annunciato chi sarà a condurre il tradizionale Dopofestival, l’appuntamento notturno che fa seguito alle serate del Festival di Sanremo e che per l’edizione 2020 della kermesse della cittadina ligure è stato battezzato AltroFestival: il programma, che quest’anno non sarà più trasmesso come da consuetudine su Rai1 bensì sulla piattaforma RaiPlay, avrà come conduttore Nicola Savino. Lo showman siciliano aveva anticipato l’annuncio qualche minuto prima dell’inizio del programma, quando durante la striscia VivaAsiago10! avvertiva così gli spettatori: “Questa sera ci sarà uno scoop legato a Sanremo”.

La settantesima edizione del Festival della Canzone si terrà dal 4 all’8 febbraio 2020 e già viaggiano veloci le prime speculazioni su chi potrebbe andare a esibirsi sul palco dell’Ariston. Corrono le voci anche sulla conduzione del Festival, non ancora divulgata in via ufficiale: gli ultimi rumours escludono la possibilità che sia l’influencer Chiara Ferragni - anche se questa sera Fiorello ha nuovamente fatto il nome della Ferragni, oltre a quello di Diletta Leotta e di se stesso - ad affiancare il direttore artistico Amadeus sul palco dello storico teatro ligure.