Guns N' Roses, fissata la prima data (americana) del 2020

Non c’è pace per i Guns N’ Roses, che a poco più di un mese dalla fine del lunghissimo “Not In This Lifetime… Tour” – che con 584,2 milioni di dollari d’incassi e 5,371,891 biglietti venduti si piazza al terzo posto delle tournée più redditizie di sempre – sono già pronti per fissare in calendario il loro prossimo appuntamento dal vivo. La prima data del 2020 della band di Axl Rose è a stelle e strisce e vedrà la formazione esibirsi, il prossimo 31 gennaio, all’American Airlines Arena di Miami, nell’ambito del Bud Light Super Bowl Music Fest del prossimo anno. Per l’occasione, la band di “Welcome to the Jungle” terrà il palco nella terza serata, mentre la prima e la seconda saranno affidate rispettivamente a DJ Khaled e DaBaby e ai Maroon 5.

Con la tournée inaugurata nel 2012 il gruppo statunitense è tornato per la prima volta sulle scene nella storica formazione Axl-Slash-McKagan dal 1993. Che la data di Miami sia soltanto la prima di una nuova tranche del “Not In This Lifetime… Tour”?

L’ultima esibizione dal vivo della band in Italia risale all’estate 2018, quando i Guns N’ Roses si sono esibiti al Firenze Rocks - qui la nostra recensione del live- , suonando nella Penisola per il secondo anno consecutivo dopo la performance del giugno 2019 all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.