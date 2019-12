Huey Lewis and the News, nuovo album a febbraio: ascolta ‘While We’re Young’

Ebbene sì, Huey Lewis and the News sono davvero tornati. Dopo aver condiviso lo scorso mese di settembre il loro primo singolo in undici anni "Her Love is Killin’ Me" – se ve lo siete perso potete recuperare qui – la band di San Francisco ha ufficialmente sancito il suo ritorno sulle scene con l’annuncio di un nuovo progetto discografico: il prossimo album di Huey Lewis and the News, ideale seguito del precedente “Plan B”, datato 2001, uscirà il 14 febbraio 2020, per BMG, raccolto sotto il titolo di “Weather”.

L’album, riferisce la statunitense Consequence of Sound, è stato registrato nello studio californiano della band, il Troutfarm Studio di Marin County, e ha visto la partecipazione, al mixer, di Bob Clearmountain. Scrive poi il magazine di Chicago che il disco è composto di sette canzoni, incluso il singolo apripista dell’album, "Her Love is Killin’ Me". Qualche anticipazione, poi, è trapelata da Oltreoceano, sempre attraverso CoS, a proposito dei generi presenti in “Weather”: ci saranno R&B, blues e, infine, country, come ad esempio nel brano “One of the Boys”.

L’annuncio della formazione di “The Power of Love” è giunto insieme alla seconda anticipazione di “Weather”, il brano “While We’re Young”, che potete ascoltare qui:

Nulla ancora è stato detto a proposito di un eventuale tour a supporto del disco. Le ultime notizie diffuse dal frontman della band però non sono delle più incoraggianti, da questo punto di vista. Circa un anno fa il cantante aveva infatti fatto sapere di essere affetto dalla Sindrome di Meniere, un disturbo dell’orecchio. “Anche se non potrò cantare più, potrebbe andare peggio. Dopotutto, sono sordo, non morto”, dichiarava Huey Lewis in una nota stampa.

Huey Lewis and the News hanno debuttato nel mercato discografico nel 1980 con “Huey Lewis and the News”. Dopo la pubblicazione di “Plan B” la band ha dato alle stampe solo il tributo agli artisti della Stax Records, “Soulsville”, uscito nel 2010.