Gli Slipknot sono la band preferita di chi è arrabbiato

Un nuovo studio ha rivelato che gli Slipknot sono la band più ascoltata da chi si sente arrabbiato.

TickX, motore di ricerca di biglietti ed eventi, ha utilizzato i dati di Spotify per determinare gli artisti più popolari per playlist legate a determinati stati d'animo. La band di Corey Taylor si è rivelata la scelta più popolare tra gli ascoltatori che hanno scelto di ascoltare musica quando sono arrabbiati.

La canzone 'arrabbiata' più popolare, come riporta l'NME, è "Down With The Sickness" della metal band statunitense dei Disturbed, ma gli Slipknot ne piazzano due nelle prime cinque.

Quanti hanno condotto questo studio hanno affermato di aver trovato la perfetta 'anatomia' di una canzone arrabbiata esaminando caratteristiche quali la durata, i BPM e l'anno medio di pubblicazione.

A seguire le caratteristiche che possiede una canzone arrabbiata:

BPM a 130

Valenza (positività) 49/100

Ballabilità 54/100

Energia 86/100

Durata, 226 secondi (3 minuti e 47 secondi)

L'anno medio di pubblicazione è il 2007

Queste più sotto sono invece le classifiche delle prime cinque posizioni, rispettivamente, degli artisti e delle canzoni più arrabbiate.

Artisti:

1. Slipknot

2. Three Days Grace

3. Linkin Park

4. Disturbed

5. Avenged Sevenfold

Canzoni:

1. Disturbed – Down With The Sickness

2. Three Days Grace – I Hate Everything About You

3. Slipknot – Duality

4. Trapt – Headstrong

5. Slipknot – Before I Forget