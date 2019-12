Willie Nelson (a 86 anni) ha smesso con la marijuana

L'86enne leggenda della musica country Willie Nelson, noto amante della cannabis, ha smesso di fumare marijuana. Dietro questa svolta, a dir poco epocale, si celano seri problemi respiratori causati dall'abuso di fumo che, dice, lo ha quasi ucciso.

Nelson si esibisce ancora in concerto e afferma che l'esibirsi dal vivo è uno dei modi per cui rimane ancora in forma. E lo spiega a TV KSAT di Houston:

"Cantare là fuori per un'ora è un buon allenamento. I polmoni sono i muscoli più grandi che abbiamo".

Sulla sua dimestichezza con il fumo racconta:

"Ho un po' abusato dei miei polmoni in passato, quindi la respirazione è un poco più complicata in questi giorni e devo stare attento. Ho iniziato a fumare la corteccia di cedro, poi sono passato da quello alle sigarette e a qualunque cosa, e questo mi ha quasi ucciso”.

Il cantante ha assicurato che non fuma più e che negli ultimi anni ha tenuto maggiormente d'occhio il suo stato di salute. Tuttavia, solo alcuni mesi fa, in un'intervista con il magazine a stelle e strisce Rolling Stone, si diceva assolutamente convinto che proprio la marijuana gli avesse salvato la vita, perché gli aveva offerto un'alternativa al fumo di sigarette e, in più, gli riduceva notevolmente il suo consumo di whisky.

Queste le sue parole: