Pixies in concerto in Italia la prossima estate

I Pixies annunciano il loro ritorno in concerto in Italia dopo i due live dell'ottobre scorso a Bologna e Torino (leggi qui il nostro report di quel concerto) per la prossima estate. Anche questa volta saranno due gli spettacoli che proporrà la band di Boston a supporto dell'ultimo album “Beneath the Eyrie” (leggi qui la nostra recensione) pubblicato a settembre.

I Pixies si esibiranno l'8 luglio alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 29 agosto a Lecce nell'ambito del Sud Est Indipendente Festival.

La vendita dei biglietti avrà inizio a partire dalle ore 12.00 di venerdì 6 dicembre sul solo circuito Ticketone per il concerto di Roma e su Ticketone e Vivaticket.