Fedez: ‘Sono a rischio sclerosi multipla. Ma sto bene’

Andrà in onda questa sera, 5 dicembre, un’intervista del rapper milanese con Peter Gomez in cui Fedez racconterà un po' di cose accadutegli nell’ultimo anno. Il rapper di “Paranoia Airlines”, a margine della puntata di “La Confessione” su Nove, racconta:

"Ho fatto degli esami, sono a rischio sclerosi multipla.”

E rivela: “L’ho scoperto dopo un controllo medico.” Alla domanda di Gomez: “Cosa farai in futuro?” Fedez risponde: "Eh, bella domanda. E’ successo un evento importante, difficile, che mi ha fatto capire le mie priorità. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla". E continua:

"Ti trovano questa cosa e ti dicono: 'guarda, devi stare sotto controllo' perché può essere, come no, che si tramuti in sclerosi. Questo è stato per me il motivo di iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie.”

In vista della messa in onda della puntata integrale, il rapper meneghino ha postato una stories su Instagram per tranquillizzare i fan: "Stasera ci sarà una mia lunga intervista con Peter Gomez a 'La Confessione sul Nove. Sentivo il bisogno di tirare fuori un po' di cose accadute nell’ultimo anno per chiudere un cerchio e guardare avanti." E ha aggiunto: