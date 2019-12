Tiziano Ferro, i dettagli delle nuove date a Milano e Roma: biglietti

Il cantautore di Latina - che lo scorso 22 novembre ha presentato il suo nuovo album “Accetto miracoli” (qui la recensione)- ha annunciato con un video pubblicato sui social ieri sera, 4 dicembre, nuove date del calendario del suo Il 'TZN2020'.

Tiziano Ferro sarà a San Siro anche il prossimo 8 giugno, per un terzo concerto sul palco dello stadio milanese, e salirà sul palco dell’Olimpico di Roma per un secondo appuntamento dal vivo il 16 luglio.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili in anteprima per i membri del fanclub ufficiale e per i possessori di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 di venerdì 6 dicembre 2019. La prevendita generale partirà invece dalle ore 11.00 di lunedì 9 dicembre su TicketOne e presso i punti vendita abituali.

Il prezzo dei biglietti parte da 51,75 euro più diritti di prevendita sia per il live a San Siro, sia per il concerto all’Olimpico di Roma.

Tiziano Ferro - che questa sera sarà ospite alla semifinale di X Factor - sul tour che prenderà il via il prossimo 30 maggio ha raccontato: "A febbraio farò quarant’anni e voglio che sia una festa prolungata." E ha aggiunto: "La regola è: se non sei stato singolo, non sei in scaletta." Proseguendo: "Ci sarà anche qualcosa del disco nuovo, ma con la stessa regola: solo singoli. Poi per il resto, ovviamente ci saranno luci, colori".