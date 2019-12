Alanis Morissette, esibizione a sorpresa in metropolitana a New York: video

L’artista di Ottawa e Jimmy Fallon si sono improvvisati busker, travestendosi per non farsi riconoscere, e hanno regalato ai cittadini di New York un’esibizione dal vivo nella stazione metropolitana sulla 50esima strada - sotto il Rockefeller Center.

Alanis Morisette, che nel video indossa una parrucca bionda e un grande cappello rosa - accompagnata dal conduttore statunitense, che ha sfoggiato una finta barba lunga, e da un chitarrista e un percussionista - è stata l’ospite d’onore nell’episodio del "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" di qualche giorno fa.

La voce di “Ironic”, durante il live set a sorpresa, ha proposto il classico natalizio “The little drummer boy” al termine del quale ha porto i suoi migliori auguri di buone feste a tutti i presenti. A questo punto è intervenuto Jimmy Fallon per svelare la sua identità e quella della cantante - che si è poi rivelata al pubblico togliendosi cappello, parrucca e occhiali da sole:

“Il mio nome è Jimmy Fallon. E lei è Alanis Morisette!”

L'artista oggi naturalizzata statunitense, nel video, ha infine proposto l’esecuzione di “You oughta know”, brano tratto dal disco "Jagged Little Pill” del 1995. In occasione del ventesimo anniversario dalla sua pubblicazione, Alanis Morisette intraprenderà un tour mondiale nel 2020 - di cui non sono ancora stati confermati il calendario e l’itinerario. Sempre l’anno prossimo, la musicista pubblicherà il prossimo primo maggio il nuovo album di inediti in studio "Such Pretty Forks in the Road" - anticipato nei giorni scorsi dal singolo "Reasons I Drink”.