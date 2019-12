Tenacious D e Jack White, ascolta ‘Don’t Blow It, Kage’

È da tempo che si vocifera di una collaborazione tra Jack Black e Jack White, che la scorsa estate hanno fatto sapere di aver registrato una canzone insieme - scherzando sulla possibilità di intitolarla “Jack Grey”, titolo che ironizza sui nomi dei due musicisti. Il tutto era stato documentato con un video in cui Black e Kyle Glass facevano visita a casa di White.

Ora è possibile ascoltare “Don’t Blow It, Kage”, nata dalla collaborazione tra il gruppo di “The Pick of Destiny” e il frontman dei Raconteurs.

I Tenacious D hanno pubblicato la nuova canzone in occasione del Black Friday, lo scorso venerdì 29 novembre, in edizione limitata in vinile. Il brano - con Jack White che compare come produttore - è ora disponibile in streaming.

Jack Black e Kyle Gass porteranno il "Post-Apocalypto Tour 2020" anche in Italia il prossimo febbraio in occasione del concerto dei Tenacious D al Lorenzini District di Milano il 19 febbraio