Concerti, Mario Biondi: due date a Roma e Milano a maggio

Si è concluso lo scorso 30 novembre uno degli otto concerti al Ronnie Scott’s di Londra del tour internazionale del cantante catanese, che ha annunciato i primi due appuntamenti dal vivo del 2020 in Italia.

Mario Biondi sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica il prossimo 17 maggio e al Teatro degli Arcimboldi di Milano il 30 maggio per presentare live un nuovo album che vedrà la luce il prossimo anno - anticipato dal singolo “Mesmerizing eyes” in uscita il 6 dicembre.

I biglietti per i live italiani finora confermati della voce di “This is what you are” sono in vendita dalle ore 16:00 di oggi, 4 dicembre, su TicketOne. Il costo dei titoli d’ingresso parte da 35 euro più diritti di prevendita.

Mario Biondi - raccontando del primo singolo, registrato con l’High Five Quintet, tratto dall’ideale seguito di “Brasil" del 2018 - in un comunicato stampa ha detto: