U2, in concerto a Tokyo: annunciano ‘U2XRadio’

Qualche ora fa Bono e soci hanno dato appuntamento ai fan per una diretta video sulla loro pagina Facebook alle ore 13 di oggi, 4 dicembre (ora italiana).

Trasmessa direttamente dal palco del Saitama Super Arena di Tokyo, durante il concerto degli U2, la clip - ora disponibile sui social e riportata di seguito - mostra il megaschermo posto sul palco che, inquadrando un albero a richiamo del titolo del tour “The Joshua Tree” riporta un messaggio e annuncia “U2XRadio”.

“Ricordo che la radio mi teneva compagnia sotto le lenzuola. Ricordo la radio pirata, trasmessa in mare, che mi mi conciliava il sonno.

Penso alla radio su cui puoi andare in onda. Penso alla radio che mi regala canzoni.”

La trasmissione continua poi con l’esecuzione, ripresa dal vivo, del brano “Elevation” e i fan collegati in diretta non si trattengono dal commentare sui social, chiedendosi di cosa possa trattarsi. Una radio? Un canale streaming? Un fan italiano azzarda un'ipotesi: "Bono Rarities U2 Radio mi sembra di aver capito, ora bisogna vedere in che modalità e in quali regioni."

U2XRadio sarà un programma radiofonico, in collaborazione con SiriusX, che verrà lanciato nel 2020. Funzionerà come un collegamento diretto con gli stessi U2 e proporrà contenuti esclusivi come registrazioni dal vivo, interviste e molto altro. Sarà disponibile per gli abbonati di SiriusX e gli utenti di Pandora.

Ecco il video e di seguito la scaletta del concerto andato in scena a Tokyo:

The Whole of the Moon (The Waterboys)

Sunday Bloody Sunday

I Will Follow

New Year's Day

Bad

Pride (In the Name of Love)

- The Joshua Tree

Where the Streets Have No Name

I Still Haven't Found What I'm Looking For

With or Without You

Bullet the Blue Sky

Running to Stand Still

Red Hill Mining Town

In God's Country

Trip Through Your Wires

One Tree Hill

Exit

Mothers of the Disappeared

Bis:

Elevation

Vertigo

Even Better Than the Real Thing

Every Breaking Wave

Beautiful Day

Ultraviolet (Light My Way)

Love Is Bigger Than Anything in Its Way

One