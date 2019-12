Coez torna al Rock in Roma: annunciato il concerto dell'estate 2020

Coez torna al Rock in Roma, a due anni di distanza dal concerto che nell'estate del 2018 (all'apice del successo dell'album "Faccio un casino") gli aveva permesso di infrangere il record di biglietti venduti da un artista italiano al festival, con circa 33mila presenze. Il cantautorapper romano, attualmente impegnato nei palasport con il tour legato all'album "È sempre bello", sarà sul palco dell'Ippodromo delle Capannelle il prossimo 11 luglio.

I biglietti per il concerto saranno in vendita su TicketOne a partire dalle ore 10.00 del 6 dicembre. Il prezzo dei titoli d'ingresso per il concerto dell'11 luglio è di € 40,00 + € 6,00 d.p. per l'area Pit e di € 25,00 + € 3,75 d.p. per il posto unico. Non è dato sapere, al momento, se il concerto di Coez al Rock in Roma 2020 sarà un evento a sé o se invece farà parte di un tour estivo sui palchi dei festival italiani.

Il cantautorapper in questi giorni è in studio a Londra, per registrare nuova musica agli Abbey Road Studios approfittando di una breve pausa del tour nei palasport, che ripartirà il 7 dicembre da Catania per poi fare tappa a Napoli e Bari, dove chiuderà il prossimo 22 dicembre. Da "È sempre bello", arrivato nei negozi la scorsa primavera, sono stati estratti finora tre singoli: oltre al brano che dà il titolo al disco, e che ne ha anticipato l'uscita, anche "Domenica" e "La tua canzone".

Il nome di Coez va così ad aggiungersi al cartellone del Rock in Roma 2020, accanto a quelli di Vasco Rossi, Kendrick Lamar, Lumineers e Paul Weller.