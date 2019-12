Genius fa causa a Google e LyricFind

Genius, sito internet dedicato alla spiegazione e all'interpretazione di testi musicali, ha deciso di fare causa a Google per comportamento "non etico, ingiusto e anticoncorrenziale". Il portale, di proprietà di Genius Media Group Inc., sostiene che il traffico sul sito sia diminuito dopo che i suoi testi sono stati pubblicati da Google tramite LyricFind, società che gestisce i diritti dei testi di canzoni. La causa è stata presentata a New York, martedì 3 dicembre. Genius Media Group chiede non meno di 50 milioni di dollari in danni a Google e LyricFind, accusati di aver sfruttato a proprio vantaggio finanziario i contenuti pubblicati su Genius.