Il film western di Bruce Springsteen, supereroe con superproblemi

Springsteen ha rispolverato l’immaginario del west, quello dei film con con cui è cresciuto e con cui per decenni è stato il racconto il mito della costruzione del sogno americano. Ma lo ha fatto a modo suo, mettendosi a nudo: come il cowboy di “Western stars”, la canzone e come molti dei suoi personaggi, il Boss è un supereroe, ma con superproblemi. La depressione, la vecchiaia, la fatica a riconoscersi in un sogno americano che si sgretola sempre di più.

Dopo una fugace apparizione al Roma Film Festival, è finalmente nelle sale italiane “Western stars”, il film. È stato presentato a livello mondiale lo scorso ottobre ma il trattamento riservato all’Italia dal distributore cinematografico è difficile da spiegare. Springsteen crede talmente tanto in questo progetto da averlo firmato come co-regista assieme a Thom Zimny, da avere concesso una miriade di interviste. Ha partecipato ad ogni programma TV possibile, in America. Insomma si è concesso ad un’esposizione mediatica enorme, che però da noi si è persa: il film arriva nelle sale dopo ben 6 settimane da tutto questo, e pure in sordina - anche se siamo un paese di Bossofili.

È un peccato, perché il film è davvero interessante, anche al di là della cerchia dei fan. È la chiusura della trilogia autobiografica iniziata con il libro “Born to run” e proseguita con “Springsteen On Broadway”. Lo schema del film è noto: un’esecuzione integrale con orchestra di “Western stars”, girata in un vecchio fienile in New Jersey - a cui si intervallano frammenti narrativi girati nel Joshua Tree Desert, in California. L’esecuzione dal vivo è bella e già conosciuta, essendo stata pubblicata a fine ottobre (qua la recensione). Gli intermezzi sono altrettanto interessanti e belli visivamente: Springsteen parla di sé, certe volte con voce fuori campo, altre guardando lo spettatore. E collega esplicitamente i personaggi dell’album alla sua storia personale.

“Western stars”, l’album, è una raccolta di storie e di personaggi apparentemente lontani dall’autobiografia. Questo film invece spiega come le canzoni siano collegate con la battaglia personale di Springsteen contro la depressione, contro le sue pulsioni autodistruttive e la tendenza a far a male a chi gli sta intorno. E si parla del tempo ce passa: il cowboy della canzone capisce che quello che fa ha meno importanza, vede amici che se ne vanno e vede stivali vuoti, ma è contento di avere ancora i suoi addosso e si muove in un mondo diverso, ma con una sua dignità. Springsteen è invecchiato (ehi, il tempo passa per tutti!) ragiona su come è arrivato fin qua, e qual è il suo posto nel mondo, sul suo matrimonio (tra le immagini più toccanti ci sono i filmini inediti del suo viaggio di nozze). Non a caso cita molte volte Dio e la fede, concludendo le sue meditazioni con un “Buon viaggio, pellegrino”, rivolto ai suoi ascoltatori.

Sarà interessante vedere come Springsteen riemergerà da questi anni di de-costruzione autobiografica del mito del Boss-supereroe. C'è ancora qiel rocker da concerti di 4 ore? Lo sapremo nel 2020, con l’annunciato ritorno della E Street Band. Intanto, “Western stars” rimane una grande prova, sia discografica che cinematografica: questo film che è contemporaneamente consolante (le performance delle canzoni sono da brividi) e straziante.

Ma tranquilli Alla fine c’è, come sempre nella musica di Springsteen, la redenzione: musicalmente, la cosa più bella del film è la cover di “Rhinestone cowboy” (qua la storia del brano), con il protagonista che fugge dagli inganni di Broadway per ritrovarsi nei cieli aperti del west. E lì sembra trovare la pace

Il film è nelle sale italiane ancora oggi, 4 dicembre. Poi, verosimilmente, uscirà in DVD/Blu-Ray e digitale nelle prossime settimane - anche se non c’è ancora una data. Per i fan di Springsteen è imperdibile, per tutti gli altri è una bella meditazione sul tempo che passa, condita da grande musica che può piacere anche ai non adepti al culto del Boss.

(Gianni Sibilla)