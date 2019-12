Max Pezzali: ‘A San Siro vorrei Mauro Repetto con me sul palco’

La voce di ‘Il mondo insieme a te’ sarà protagonista per la prima volta sul palco dello stadio Meazza il prossimo 10 luglio.

Come raccontato a Rockol, il concerto di Max Pezzali “San Siro canta Max” sarà un grande karaoke dove la figura principale sarà il pubblico e tutti canteranno tutte le canzoni tratte dal repertorio del cantautore pavese e degli 883: "È l’inversione di ruolo. Il pubblico che diventa protagonista e io che sono una sorta di agevolatore della grande festa collettiva che vogliamo creare."

Per festeggiare gli oltre venticinque anni di carriera di Max e proporre i successi del gruppo di “Hanno ucciso l’uomo ragno”, accanto a Pezzali potrebbe esserci Mauro Repetto. A margine di un’intervista con Vanity Fair, Max ha raccontato:

“Io vorrei tanto che Mauro ci fosse, perchè se lo merita, perchè abbiamo iniziato insieme. Nessuno di noi si sarebbe mai immaginato trent’anni fa, quando siamo entrati per la prima volta insieme in quello stadio per una partita di calcio, che potessimo tornarci.”

Mauro, che ha fondato gli 883 insieme a Max, è la prima persona a cui il cantautore di “Il mio secondo tempo” ha pensato e - non svelando altri possibili ospiti in programma per il concerto di San Siro - ha aggiunto:

“Mauro non l'ho ancora sentito, spero che accetti di salire sul palco con me, almeno per qualche brano. Lui ora fa tutt'altro, ma deve esserci.”

Max Pezzali ha pubblicato lo scorso 8 novembre il singolo “In questa città” - dopo aver presentato lo scorso giugno la canzone “Welcome to Miami (South Beach)” - e, sempre a Rockol, ha confermato l'uscita di un nuovo album per il 2020, con la speranza di poter far ascoltare gli inediti dell'ideale seguito di "Astronave Max" già a San Siro.