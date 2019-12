Tame Impala, ascolta il nuovo singolo ‘Posthumous forgiveness’

Dopo aver annunciato la data di uscita del nuovo album, dal titolo “The slow rush” e aver pubblicato il primo singolo estratto, “It might be time”, la band australiana ha condiviso una nuova anticipazione del disco atteso sui mercati il prossimo 14 febbraio. La nuova canzone dei Tame Impala è “Posthumous forgiveness”:

L’ideale seguito di “Currents” (qui la recensione) del 2015 presenterà dodici brani ed è stato registrato tra Los Angeles e lo studio del leader del gruppo Kevin Parker che, presentando il nuovo disco, ha detto: