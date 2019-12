Lynyrd Skynyrd: ultimo tour, poi addio alle scene. In Italia a luglio 2020

I Lynyrd Skynyrd in tour per l'ultima volta, prima dell'addio alle scene. La band simbolo del southern rock ha annunciato le date di "St of the Street Survivors Farewell tour", la tournée che rappresenterà il suo canto del cigno per quel che riguarda i concerti. E in calendario c'è anche una data in Italia, a luglio 2020.

I Lynyrd Skynyrd si esibiranno a Lucca, sul palco del Lucca Summer Festival di piazza Napoleone, il 4 luglio 2020.

I biglietti per il concerto saranno in vendita dalle ore 10 domani, mercoledì 4 dicembre, su Ticketone.

Sulle scene dal 1964, in questi 55 anni di carriera Lynyrd Skynyrd hanno pubblicato quattordici album in studio: il primo uscì nel 1973, mentre l'ultimo - "Last of a dyin' breed" - è datato 2012.